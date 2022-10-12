Тюмень, 12 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. В Тюменской области судебные приставы приостановили почти 1200 исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Тюменские судебные приставы организовали выездную работу в центре, где воины проходят обучение. Прямо на месте должники заполнили заявления о приостановке исполнительных производств. Напомним, для мобилизованных в ряды Вооружённых сил России граждан и других участников спецоперации объявлены кредитные каникулы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 10 октября в Курганской области приостановлено 797 исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан.