Минск, , 01:37 — REGNUM В Белоруссии будут официально завозить новые китайские автомобили JAC. Дилером бренда стал «Атлант-М Боровая». Об этом сообщает издание «Зеркало».

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дилер надеется, что китайская марка JAC сможет заменить автобренды, которые не поставляются в Белоруссию или завозятся небольшими партиями.

Управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович сообщил, что компания тщательно выбирала партнера и изучала много автомобильных брендов, прежде, чем остановиться на JAC. Он отметил, что в Белоруссии уже продается грузовая коммерческая техника JAC, этот факт стал одной из причин, по которым холдинг «Атлант-М» начал переговоры о контракте.