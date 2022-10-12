Варшава, , 23:15 — REGNUM Больше половины поляков одобряют предложение об участии Польши в программе НАТО Nuclear Sharing, предусматривающей передачу американского ядерного оружия европейским государствам-членам альянса. Об этом говорят результаты опроса, проведённого социологической службой IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

За участие Польши в программе НАТО по ядерному обмену высказались 54,1% опрошенных, однозначно против высказались 29,5%, остальные затруднились с ответом. Как пишет газета, «за» в основном выступают сторонники Объединенных правых (68%), молодые люди до 29 лет (93%), жители крупных городов (64%), люди со средним образованием (60%), и те, кто в основном получают информацию из новостей Польского телевидения (72%).

«Эта программа (Nuclear Sharing — ред.) позволяет предоставлять ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим такого оружия. С 2009 года в рамках этой программы американское ядерное оружие находится на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Президент (Польши — ред.) Анджей Дуда сообщил, что на эту тему ведутся переговоры с американскими властями», — пишет газета.

В ходе опроса, который проводился в минувшие выходные, также выяснялось мнение поляков о том, может ли Российская Федерация применить ядерное оружие против бывшей УССР. Разделяют такие опасения 48,7% опрошенных, 39,6% не верят в такое развитее событий, остальные затруднились с ответом.