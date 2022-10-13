Варшава, , 03:11 — REGNUM В Куявско-Поморском воеводстве Польши, в районе населённого пункта Журавицы произошла утечка нефти из нефтепровода «Дружба». Местные пожарные проводят мероприятия по откачке разлившейся нефти и поиску места утечки, передаёт агентство PAP.

Как сообщила, представитель пожарной охраны воеводства, во вторник вечером местные жители услышали запах газа. В это же время упало давление в трубопроводе «Дружба». Специальные службы продолжают поиск места утечки, которое, предположительно, находится на кукурузном поле.

«Утечка нефтепродукта из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см с давлением 30 АТМ. За откачку нефти в основном отвечает Заводская Аварийно-спасательная служба, имеющая опыт такой деятельности. Мы обеспечиваем все действия. Образовалась заводь на поверхности около 1000 м2. Мы все время ищем утечку на кукурузном поле. Это непросто, потому что все это только что связано с нефтяным промежуточным продуктом, который вышел на поле», — передаёт слова представителя пожарных «Польское радио».

По словам представителя пожарной охраны, утечка приведёт к значительным негативным экологическим последствиям. Причина утечки пока неясна.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы для транспортировки нефти в восточноевропейские страны Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время по нему направляется на экспорт ежегодно 66,5 млн тонн нефти.