Ижевск, , 23:08 — REGNUM На территории Удмуртии отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном портале органов власти региона.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что это произошло на фоне стабилизации пожароопасной ситуации в лесах региона.

«Погодные условия способствовали снижению класса пожарной опасности в наших лесах. Но пожароопасный период не завершен, в связи с чем, призываю жителей не пренебрегать требованиями правил пожарной безопасности», — отметил глава минприроды Удмуртии Денис Удалов.

При этом по-прежнему при посещении лесов необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, особый режим, который был введен для предотвращения и минимизации рисков возникновения лесных пожаров, действовал в республике с 6 мая.