Ижевск, 12 октября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. На территории Удмуртии отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном портале органов власти региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Отмечается, что это произошло на фоне стабилизации пожароопасной ситуации в лесах региона.

«Погодные условия способствовали снижению класса пожарной опасности в наших лесах. Но пожароопасный период не завершен, в связи с чем, призываю жителей не пренебрегать требованиями правил пожарной безопасности», — отметил глава минприроды Удмуртии Денис Удалов.

При этом по-прежнему при посещении лесов необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, особый режим, который был введен для предотвращения и минимизации рисков возникновения лесных пожаров, действовал в республике с 6 мая.