Париж, 12 октября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Диалог с президентом России Владимиром Путиным важно продолжать, заявил 12 октября его французский коллега Эммануэль Макрон в интервью France 2.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить».

Президент Франции пояснил, что созваниваться с президентом России он будет всегда, когда в этом будет возникать необходимость.

Он привёл в пример свой разговор с российским лидером на тему Запорожской АЭС, продолжавшийся два часа. Макрон заявил, что ему много удалось достичь в ходе тех переговоров. Добавим, что они состоялись 11 сентября.