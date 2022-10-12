Париж, 12 октября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Франция и Дания намерены дополнительно поставить киевскому режиму шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, заявил 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон телеканалу France 2.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

По его словам, Франция планирует продолжать поставки вооружений боевикам ВСУ. Одновременно он призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта.

«Сейчас мы вместе с Данией работаем над поставкой [киевскому режиму] дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR», — сказал Макрон.

Напомним, ранее Франция поставила боевикам ВСУ 18 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR из резерва своих сухопутных войск. Кроме того, Париж планирует поставить Киеву 155-мм гаубицы TRF1, снятые с вооружения французской армии.