Ижевск, 12 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Предстоящей зимой порядок на улицах Ижевска будут наводить 270 единиц коммунальной техники. К 20 октября парк техники будет полностью готов к зимней уборке, сообщает пресс-служба городской администрации.

пресс-служба администрации Ижевска Дорожная техника Ижевска

В этом году парк техники пополнился двумя фронтальными погрузчиками. Они смогут и погрузить снег, и расчистить съезды, заезды, парковки. Для расчистки тротуаров будут применять тракторы МТЗ-82 с шнекороторными навесками.

Для обработки дорог и тротуаров будет закуплен противогололедный материал. Сейчас необходимый для начала сезона объем реагентов имеется в запасе и распределен по подрядчикам.

Кроме того, МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» объявило набор водителей и механизаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее, в новогодние праздники, Ижевск был почти погребен под снегом. Проблему решали с участием лично главы Удмуртии Александра Бречалова, который посоветовал чиновникам браться за лопаты. При этом подрядчики объясняли плохую уборку снега дефицитом кадров.

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