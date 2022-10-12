Курган, 12 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Курганской области гражданам, которые зафиксируют на фото или видео факт выброса мусора на автомобильную дорогу, выплатят вознаграждение в пять тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

ajs63 Мусор

Видео и фото с данным нарушением и государственным номером автомобиля необходимо присылать в «Курганавтодор» на электронную почту: kurgan_avtodor@mail.ru. В теме необходимо указать «Мусор на обочинах», а в тексте сообщения — личные данные для обратной связи.

Курганские дорожники отмечают, что большую часть времени и сил им приходится тратить на очистку трасс от того, что летит из автомобилей. И напоминают о штрафах за выброс мусора в неустановленном месте: для физических лиц — 15 тыс. рублей, для юридических — до 50 тыс. рублей.