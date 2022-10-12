Москва, , 22:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах первого года работы палаты парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рассказал Владимиру Владимировичу об итогах первого года работы Государственной думы восьмого созыва», — сказал Володин журналистам.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, которые поднимают депутаты по результатам поездок в регионы — в первую очередь, возникающие в ходе частичной мобилизации, отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 октября исполняется ровно год со дня первого заседания Государственной думы VIII созыва. За это время депутаты приняли 554 закона, из них две трети (362 — 65,3%) — законы прямого действия.