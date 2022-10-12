Над югом Калужской области сбит неопознанный беспилотник
Калуга, 12 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили над югом Калужской области неопознанный беспилотник, написал 12 октября глава региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
Admoblkaluga.ru
Владислав Шапша
«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник».
Он пояснил, что обломки БПЛА упали в безлюдной местности, объект был уничтожен. В результате этого инцидента никто не пострадал.
По оценке губернатора, ущерб гражданской инфраструктуре Калужской области отсутствует. «Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — добавил Шапша.