Москва, 12 октября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Венгрия не намерена поддерживать дополнительные санкции против России в области энергетики, заявил 12 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи в Москве с руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером.

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«Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет», — сообщил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом он подчеркнул, что Газпром остается надежным поставщиком энергоносителей в Венгрию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Газпром предоставит Венгрии отсрочку платежей за газ.