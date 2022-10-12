Москва, 12 октября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Венгрия достигла договоренности с российской госкомпанией «Газпром» об отсрочке платежей за газ, сообщил вечером 12 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с руководителем Газпрома Алексеем Миллером.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

По его словам, документ об отсрочке будет подписан 13 октября.

«Для улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akaszt Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа, после чего условия оплаты станут гораздо благоприятнее», — заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).