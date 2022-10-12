Москва, , 22:27 — REGNUM Продюсеры телевизионного шоу «Суперстар!» назвали имена участников третьего сезона. Об этом 12 октября сообщает сайт телеканала НТВ.

Шоу level17

В продолжении популярной телепрограммы за первое место будут бороться десять артистов: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Алёна Иванцова, Катя Лель, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров и Ольга Зарубина.

Авторы шоу отметили, что его концепция останется прежней: выпуски будут посвящены определённой теме, начиная со второго, участники начнут покидать конкурс. Система оценок также останется неизменной. В качестве ведущих второго сезона выступят Лолита Милявская и Вадим Такменёв.

Напомним, концепция телешоу подразумевает, что в нём участвуют артисты, которые когда-то были настоящими звёздами российского шоу-бизнеса. Премьера первого сезона «Суперстар! Возвращение» состоялась в ноябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Что смотреть? Опубликован топ-12 лучших российских сериалов 2022 года