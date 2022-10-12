Салехард, 12 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. На Ямале к началу октября 2022 года насчитывается 3643 человека, страдающих от алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружной психоневрологический диспансер.

Алкоголизм

Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 10%, отмечают наркологи.

По информации департамента здравоохранения ЯНАО, большинство хронических алкоголиков, то есть стоящих на диспансерном учёте — в Ямальском, Тазовском и Пуровском районах.