Вильнюс, , 01:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы направило белорусской стороне официальную ноту в связи с нарушениями двусторонних международных договоров. Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе подчеркивается, что принятые белорусскими властями правовые акты нарушают как общепризнанные принципы международного права, так и двусторонние международные договоры — Договор между Литвой и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и соглашение между правительством Литвы и правительством Белоруссии о поощрении и защите инвестиций.

«Литовская сторона получает право рассматривать заявленные нарушения как основание для прекращения или приостановления действия договора или его части», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Литвы заявило о намерении расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии.