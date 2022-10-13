Минск, , 00:45 — REGNUM МВФ ухудшил прогноз для белорусской экономики. Сейчас фонд прогнозирует падение на 7% по итогу 2022 года. Об этом сообщает издание «Зеркало».

МВФ

После серьезного падения экономики Белоруссии в этом году, в 2023-м, по данным МВФ, ВВП страны вырастет на 0,2%. В этом году фонд прогнозирует инфляцию на уровне 16,5%, в следующем — 13,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии делало на этот год прогноз по инфляции на уровне 6%, но позже повысило его до 19%.