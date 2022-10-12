Нижний Новгород, , 22:20 — REGNUM Капитан судна, которое село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, сознался, что перед выходом в рейс употребил алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР в своем telegram-канале.

Алкоголь

В момент посадки судна на мель капитан был пьян, подчеркнули в управлении.

По предварительны данным ведомства, днем 12 октября в районе Верхне-Волжской набережной судно «Промерный-11» село на мель при измерении дна. В результате происшествия никто не пострадал, но произошел разлив нефтепродуктов.

Управление проводит доследственную проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, также проверку обстоятельств происшествия и соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории реки Волга проводит Нижегородская транспортная прокуратура. Устанавливается характер и размер загрязнения.

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