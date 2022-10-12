Вашингтон, 12 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Зима, которая надвигается на страны Европы, будет тяжёлой, но в следующем году ситуация может стать ещё мрачнее, сообщает 12 октября издание Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В статье обозревателя профессора Колумбийского университета Адама Туза указано, что климатическая «зеленая» политика Европы обернулась катастрофой.

«В 2020 году Европа запустила ускоренный энергетический переход, а сейчас ей приходится восстанавливать и развивать инфраструктуру ископаемого топлива. Одни лишь расходы на терминалы СПГ обойдутся в $9,7 миллиарда. И потом газ будет импортный», — указывает Туз.

Кроме того, отметил обозреватель, сейчас Европе приходится строить инфраструктуру, которая через 10 лет может уже не понадобиться.

По мнению Адама Туза, Европу ожидают «годы энергетического кризиса, дефицита бюджетов, бедности и закрытия предприятий».