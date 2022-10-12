Минск, 13 октября, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Белоруссия получила вакцину от COVID-19 «Соберана Плюс» кубинского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

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«Соберана Плюс» — это белковая субъединичная вакцина, она является бустерной, то есть предназначена для ревакцинации. Минздрав Белоруссии зарегистрировал еë в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Соберана» разрешена в Венесуэле, Никарагуа, а также в Иране, где еë выпускают под названием PastoCoVac.