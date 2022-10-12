Нижний Новгород, , 22:16 — REGNUM Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории реки Волга в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Брошенное судно

По предварительным данным, судно «Прометей-11» село на мель в районе Волжской набережной. В результате происшествия на поверхность реки попали нефтепродукты. Транспортной прокуратурой региона проводится проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также характер и размер загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре теплоход «Илья Муромец» без пассажиров на борту при заходе в камеру шлюза № 15 вблизи Городца повредил переходной мостик верхних ремонтных ворот. Он шел без пассажиров по маршруту Москва — Кирельское.

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