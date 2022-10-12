Лондон, 12 октября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель может сменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной сборной Англии по футболу. Об этом 12 октября сообщает журналист Кристиан Фальк.

Alexander Böhm Томас Тухель

По информации источника, бывший тренер «Боруссии», «Пари Сен-Жермен» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На данный момент сборную Англии возглавляет Гарет Саутгейт, чей контракт с английской федерацией футбола рассчитан на два года до конца сезона 2023/24.

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Англии, набрав лишь три очка, заняла последнее четвертое место в турнирной таблице группы и выбыла Лигу B.