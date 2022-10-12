Барселона, Испания, 12 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 25-летнего центрального полузащитника «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманса. Об этом 12 октября сообщает испанское издание Diario Sport.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

По информации источника, «сине-гранатовые» попробуют бесплатно подписать игрока, который после завершения сезона может стать свободным агентом.

В текущем сезоне Юри Тилеманс принял участие в девяти турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека «Лестера» в 45 миллионов евро. Соглашение бельгийского футболиста с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года.