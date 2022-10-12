Мадрид, 12 октября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник «Реала» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер сможет сыграть с каталонской «Барселоной» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги 2022/23. Об этом 12 октября сообщает издание Marca.

Мадридский «Реал»

По информации испанского источника, защитнику «Реала» наложили 20 швов после столкновения головами с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным, однако у немца не обнаружили повреждения костей лица.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 12-ти матчах за мадридскую команду во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.

За «Реал» Рюдигер выступает с 1 июля 2022 года после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. Действующее соглашение немца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2026 года.