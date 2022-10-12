Москва, , 21:58 — REGNUM Кинокомпания Art Pictures Studio анонсировала третий фильм серии «Лёд». Об этом 12 октября сообщает портал «Вокруг ТВ».

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Студия сообщила, что проект уже запущен в производство, сейчас его реализация находится на этапе утверждения актёрского состава и сценария. Отмечается, что над третьим фильмом серии будут работать те же сценаристы: Олег Маловичко и Андрей Золотарев. По режиссёру пока решение не принято, не исключено, что продюсированием ленты вновь займётся Александр Андрющенко.

Напомним, оригинальная картина «Лёд» режиссёра Олега Трофима вышла на экраны 14 февраля 2018 года, главные роли в ней исполнили Аглая Тарасова и Милош Бикович. При бюджете 150 млн рублей фильм собрал в российских кинотеатрах более 1,5 млрд рублей. Вторая картина серии выдала похожий результат: сумма кассовых сборов составила 1,55 млрд рублей.

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