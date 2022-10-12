Лондон, 12 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» предпримет попытку подписания 26-летнего защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара следующим летом, если футболист не пролит контракт с мюнхенским клубом. Об этом 12 октября сообщает немецкое издание Bild.

Кирилл Венедиктов soccer.ru Бенжамен Павар

По информации источника, на Бенжамена Павара также претендуют «Манчестер Юнайтед», мадридское «Атлетико» и туринский «Ювентус».

Действующее соглашение Павара с «Баварией» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бенжамен Павар принял участие в 11-ти матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ред Булл Лейпцига» и «Айнтрахта» и получил две желтые карточки.