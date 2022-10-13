13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря президента РФ о том, что генсек НАТО признал участие Североатлантического альянса в войне против России на территории бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 07:55 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на стороне киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне генсек НАТО выступил перед заседанием глав оборонных ведомств стран — участниц альянса. Столтенберг как бы заверил, что «НАТО не является частью конфликта», но тем не менее проговорился. «Если «Путин победит, то это станет не только большим поражением для [жителей территории бывшей УССР], но и поражением и угрозой для всех нас», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Признался, что НАТО воюет с Россией на [территории бывш. УССР] за свои интересы», — указывает Татьяна Л.

Многие пользователи считают участие НАТО в войне против России на территории бывшей УССР истиной, не нуждающейся в дополнительном подтверждении, поскольку альянс пичкает ВСУ своим вооружением, предоставляет Киеву разведданные, а также направляет на поддержку нацистам своих наёмников.

«А что, кто-то ещё разве сомневается, что НАТО главный участник и вдохновитель этой бойни?» — спрашивает Ольга С.

«А раньше об этом не знали? Давно понятно было, что НАТО воюет с Россией с помощью [жителей территории бывш. УССР]», — отметила Альбина Р.

Некоторые комментатор отмечают, что НАТО является реальной стороной конфликта, а Киев — всего лишь пешка на этой шахматной доске.

«Конечно, участвуют. Они оказывают всестороннюю помощь нашему врагу, но пока их военные и вооружение, которыми управляют их военные, не покусились на нас — они не сторона конфликта! Каждый имеет право помогать той или иной стране вооружением, консультациями. Так что пусть наша страна возьмёт эту простую истину на вооружение!» — указывает Миша Р.

Часть людей полагает, что коллективный Запад объявил России войну уже давно, просто сегодня она достигла своей кульминации на этапе столкновения на территории бывшей УССР.

«Ещё в 2014 году, когда госпереворот в Киеве устроили, уже тогда у наших были документы, что НАТО планировало в Крыму свои военные базы разместить. Путин тогда быстро и чётко всё сделал, но альянс от своих планов не отказался», — пишет Ксения А.

Ряд пользователей сетует, что даже признание генсека НАТО не убедит уверовавших в Запад граждан.

Йенс Столтенберг

«Это, к сожалению, понимают немногие, а многие и не поймут никогда», — поделилась своим мнением Мария С.

Нашлись и те, кто уверен, что Россия выстоит в этом противостоянии, а НАТО в скором будущем исчезнет как организация.

«Ну что же, посмотрим, кто раньше устанет: Североатлантический альянс или Россия», — написал Владислав С.

«В любом случае победа будет за нами. Проигрыш для нас — смерть, для них — финансовые потери. По-моему, очевидно, кто будет биться до конца, а кто своевременно отступит», — указывает Иван П.

Напомним, 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на стороне киевского неонацистского режима.