Нижний Новгород, , 21:56 — REGNUM Экспертный совет Минтранса РФ по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ согласовал проект по модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Трамвай Dpchas.com.ua

Эксперты сочли идею модернизации трамвайной сети рациональной и практичной. Большинство экспертов проект поддержали.

На заседании совета отмечалось, что власти использовали серьезный и неформальный подход к полученным ранее замечаниям, подготовив довольно детальное описание с учетом представленных рекомендаций. Отдельно подчеркнули, что переход с нерегулируемых на регулируемые тарифы на всех маршрутах позволит повысить контролируемость всей транспортной системы.

Трамвай выбран приоритетом для развития транспорта неслучайно. Нижний Новгород — один из первых городов России, где появился трамвай на электрической тяге. Этот транспорт экологичный, экономичный и безопасный, а также чрезвычайно популярен у нижегородцев. В 2021 году трамваи, троллейбусы и метро перевезли более 65,2 млн пассажиров, что в два раза больше, чем частные перевозчики.

Как сообщало ИА REGNUM, на программу по модернизации общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде выделят свыше 50 млрд рублей в течение пяти лет. На эти деньги планируют закупить 170 новых вагонов и обновить почти 150 километров трамвайных путей. В исторической части города трамвайные пути будут устанавливать на антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов», что позволит защитить объекты культурного наследия и сделает поездки на трамвае более комфортными.

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