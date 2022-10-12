Минск, 12 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Высказанная Владимиром Зеленским в контексте спецоперации ВС РФ на территории б. УССР идея о западных «наблюдателях» на границе — это попытка вовлечения в конфликт третьих стран, сообщил 12 октября журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Nina Zambrano Díaz Владимир Макей

Глава белорусской дипломатии подчеркнул, что закрывать глаза на скопление у границ Белоруссии иностранных военных Минск не станет, добавив: «Мы видим, что с подачи именно западных стран идёт только лишь нагнетание этого конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, Зеленский предложил главам стран G7 разместить «международных наблюдателей» на границе с Белоруссией — «для мониторинга ситуации с безопасностью».