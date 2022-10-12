Париж, 12 октября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» не будет продавать 23-летнего нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 12 октября сообщает журналист Бен Джейкобс.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По информации источника, французский клуб готов продать 23-летнего игрока следующим летом за цену, которую сочтет приемлемой. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 13-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и получил две желтые карточки.