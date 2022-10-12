Тюмень, 12 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Тюменское управление ФАС России усилило контроль за ценами на товары для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Куликов ИА REGNUM Осмотр обмундирования и аптечек

Контроль за ценовой ситуацией запущен в связи с поступающими обращениями о повышении цен на армейскую экипировку — тактическую одежду, снаряжение, спальные мешки, термобелье, рюкзаки, трекинговую обувь и прочее.

Отмечается, что в Тюменское УФАС обращений на завышенную стоимость товаров для нужд мобилизованных граждан не проступало.

«При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов антимонопольное ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения», — обещают в управлении.

В ведомстве напоминают, что нарушение ценообразования на армейскую амуницию грозит для виновных лиц штрафом до 15% от годовой выручки организации, а также уголовной ответственностью по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думе ХМАО поднимался вопрос о подскочивших в несколько раз ценах в аптеках региона на жгуты и специальные повязки для раненых.