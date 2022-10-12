Москва, , 21:46 — REGNUM Руководитель Газпрома Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели переговоры по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщает 12 октября телеграм-канал российской компании.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обсуждение состоялось в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в Москве.

«Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере», — указано в сообщении.

Было отмечено надежное поступление российского газа в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы государств Юго-Восточной Европы.

Напомним, в июле 2022 года правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в сфере энергетики, а через несколько дней глава МИД Венгрии встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросу дополнительных поставок российского газа.

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