Прага, , 21:41 — REGNUM Заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками смог ЕС, сообщила 12 октября журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

ЕС

Европейский чиновник, комментируя энергетический кризис, с которым столкнулись страны ЕС в преддверии зимы, объяснила, что Брюссель «обратился к надёжным поставщикам и пока что ему удалось заменить все объёмы, которые остановила Россия, через альтернативные поставки».

Читайте также: Путин предложил переместить транзит газа в Европу на юг

Напомним, энергетический кризис ЕС произошёл в связи с введёнными Брюсселем антироссийскими санкциями и ответными действиями Москвы. При этом российское руководство предлагает Брюсселю варианты взаимодействия.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал, как Европа будет решать проблемы с ценами на энергоресурсы