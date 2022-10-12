Прага, 12 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками смог ЕС, сообщила 12 октября журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

ЕС

Европейский чиновник, комментируя энергетический кризис, с которым столкнулись страны ЕС в преддверии зимы, объяснила, что Брюссель «обратился к надёжным поставщикам, и пока что ему удалось заменить все объёмы, которые остановила Россия, через альтернативные поставки».

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Напомним, энергетический кризис ЕС произошёл в связи с введёнными Брюсселем антироссийскими санкциями и ответными действиями Москвы. При этом российское руководство предлагает Брюсселю варианты взаимодействия.