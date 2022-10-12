Неаполь, Италия, 12 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 12 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал крупную победу над амстердамским «Аяксом» со счетом 4:2.

(сс) RonnyK «Наполи»

Забитыми мячами в составе неаполитанской команды отметились Ирвинг Лосано (4’ Петр Зелиньский), Джакомо Распадори (16’ Хвича Кварацхелия), Хвича Кварацхелия (62’ пенальти) и Виктор Осимхен (89’). Голы «Аякса» забили Дэви Классен (49’ Калвин Басси) и Стевен Бергвейн (83’ пенальти).

Желтые карточки получили Кеннет Тейлор, Хорхе Санчес, Эдсон Альварес, Юрриен Тимбер, Клавин Басси, Стевен Бергвейн, Жуан Жезус, Виктор Осимхен и Маттео Политано. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером.

«Наполи», одержав четвертую победу подряд и набрав 12 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Аякс» с тремя очками остался на третьем месте.