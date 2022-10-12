Нижний Новгород, , 21:35 — REGNUM С 1 октября работникам муниципальных учреждений и предприятий Нижнего Новгорода подняли зарплаты на 4%. Нижнего Новгорода с 1 октября 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев.

Объекты ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

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В муниципалитете отмечают, что изменения затронут только тех сотрудников, на кого не распространяются указы президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

А для нижегородских муниципальных служащих, которые подпадают под действие этих указов, мэрия обещает принять меры по сохранению целевых показателей заработной платы.

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