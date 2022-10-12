Нижний Новгород, 12 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Министерство образования Нижегородской области призвало сотрудников учебных заведений отказаться от использования иностранных интернет-мессенджеров, социальных сетей и облачных сервисов.

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В ведомстве отмечают, что ограничения носят рекомендательный характер и касаются руководства и педагогов школ, вузов и ссузов, но не распространяются на учащихся.

В то же время самостоятельное подключение и использование зарубежных интернет-сервисов сотрудниками образовательных учреждений будет расцениваться как нарушение информационной безопасности.