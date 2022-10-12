Рим, , 21:32 — REGNUM Стоимость литра дизеля в Италии выросла до 1,86 евро на заправках с самообслуживанием и до 1,99 евро на фирменных АЗС, передают национальные СМИ 12 октября.

АЗС

Показатели в отношении бензина — 1,69 и 1,84 евро за литр соответственно. За минувшую неделю цены выросли на несколько центов.

Как сообщалось ранее, весной 2022 года власти Италии приняли решение о двукратном (на 30 центов за литр) снижении акцизов на топливо, чтобы увести цены на бензин и дизель ниже отметки в два евро за литр.