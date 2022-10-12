Москва, , 21:31 — REGNUM Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что клип на его песню «Ты моя» набрал в YouTube более 10 млн просмотров. Публикацию певец разместил 12 октября в своём телеграм-канале.

SHAMAN Okras

«Родные, спасибо за поддержку», — написал Дронов. Исполнитель также обратил внимание подписчиков, что видео, которое вышло несколько месяцев назад (24 июля 2022 года) до сих пор входит в топ-100 самых популярных роликов на YouTube.

Ранее SHAMAN заявил, что не поедет на Евровидение даже в том случае, если получит приглашение. Певец отметил, что ему не интересен этот песенный конкурс и дал понять, что не будет переживать, если на Западе его запретят из-за патриотической направленности песен.

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