Варшава, , 21:22 — REGNUM Подозрения падают на Россию в отношении инцидента на нефтепроводе «Дружба», заявил 12 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире «Польского радио».

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Комментируя утечку нефти, которая произошла на польской территории, глава правительства республики заявил, что не известно ни кто стоит за этой аварией, ни то, случайна ли она или является актом саботажа.

«Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда подтвердим предположения», — добавил Моравецкий, подразумевая, что расследование, мол, покажет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что утечка нефти в районе Плоцка произошла из-за технологической неисправности.

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