Варшава, 12 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Подозрения падают на Россию в отношении инцидента на нефтепроводе «Дружба», заявил 12 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире «Польского радио».

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Комментируя утечку нефти, которая произошла на польской территории, глава правительства республики заявил, что неизвестно ни кто стоит за этой аварией, ни то, случайна ли она или является актом саботажа.

«Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда подтвердим предположения», — добавил Моравецкий, подразумевая, что расследование, мол, покажет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что утечка нефти в районе Плоцка произошла из-за технологической неисправности.