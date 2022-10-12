Москва, , 21:20 — REGNUM Составлен рейтинг 12 лучших российских сериалов, премьеры которых состоялись в 2022 году. Список был опубликован 12 октября на сайте РБК.

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Рейтинги составлялись на основе оценок, которые проектам присвоили порталы «Кинопоиск» и «MyShows». Во вторую часть топ-12 вошли: шоу «The Телки», «Жиза», 2 сезон «Эпидемии», драма «Порт», драматический боевик «Киллер» и сериал «Обоюдное согласие».

Шестое место досталось детективу «Заключение», пятое — комедийному фэнтези «Закрыть гештальт», а четвёртое детективному триллеру «Оффлайн». В топ-3 вошли четвёртый сезон «Мажора» и детективная драма «Нулевой пациент». Место лидера в рейтинге занял второй сезон драматического сериала «Триггер».

Напомним, премьера «Триггера» состоялась 10 февраля 2020 года на Первом канале. Сериал снимают Дмитрий Тюрин («Эпидемия») и Игорь Твердохлебов («Мажор»). В проекте участвуют Максим Матвеев, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Игорь Костолевский, Роман Маякин и другие.

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