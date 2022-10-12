Брюссель, , 21:24 — REGNUM Киевский режим нуждается в ракетных системах дальнего действия, системах ПВО и артиллерийских орудиях, заявил 12 октября шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Ллойд Остин

Такое заявление он сделал на совещании «доноров» военной помощи киевскому режиму.

«Мы знаем, что [Киев] продолжает нуждаться в средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, наряду с другим вооружением», — сказал Остин.

По его словам, многие сателлиты США уже участвуют в поддержке киевского режима даже за счёт собственных арсеналов.

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