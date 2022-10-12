Рим, 12 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Губернатор итальянского Лацио (Рим) Никола Дзингаретти покидает свой пост и переходит на работу в парламент, куда был избран (от леволиберальной Демократической партии) на выборах в сентябре 2022 года, об этом Дзингаретти сообщил журналистам 12 октября.

Staff Nicola Zingaretti Никола Дзингаретти

Предполагается, что совет региона выберет нового губернатора (исполняющего обязанности до следующих местных выборов) в конце декабря 2022 или начале января 2023 года.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.