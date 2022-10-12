Милан, Италия, 12 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. «Лига» Маттео Сальвини в новом составе правительства Италии хотела бы получить посты министров экономики, внутренних дел, госзаказа и региональной автономии, сообщили представители партии журналистам 12 октября.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Перерговры между победителями пароамертских выборов относительно списка министров и приоритетов правительства в настоящее время продолжаются, предполагается, что правительство приступит к работе 24 октбяря.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.