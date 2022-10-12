Бишкек, 12 октября 2022, 21:15 — REGNUM Первое заседание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству Киргизии с Индией запланировано на конец 2022 года. Об этом стало известно в ходе переговоров замминистра обороны Аджая Кумара с киргизским послом Асеином Исаевым.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и военно-технического партнерства, а также противодействия угрозе терроризма в рамках Организации объединённых наций.
Исаев отметил важность регулярных совместных военных учений «Канжар» и других учебно-тренировочных мероприятий, организованных по линии Шанхайской организации сотрудничества.
В свою очередь заместитель главы индийского военного ведомства выразил готовность рассмотреть возможность расширения партнерства по линии ITEC (Индийского технического и экономического сотрудничества).
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