Бишкек, 12 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Первое заседание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству Киргизии с Индией запланировано на конец 2022 года. Об этом стало известно в ходе переговоров замминистра обороны Аджая Кумара с киргизским послом Асеином Исаевым.

Индия

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и военно-технического партнерства, а также противодействия угрозе терроризма в рамках Организации Объединённых Наций.

Исаев отметил важность регулярных совместных военных учений «Канжар» и других учебно-тренировочных мероприятий, организованных по линии Шанхайской организации сотрудничества.

В свою очередь заместитель главы индийского военного ведомства выразил готовность рассмотреть возможность расширения партнерства по линии ITEC (Индийского технического и экономического сотрудничества).

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