Пльзень, Чехия, 12 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. 12 октября в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» футбольный клуб «Виктория» в матче четвертого тура группы C Лига чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Ассистенты главного судьи — Марчин Боник и Якуб Винклер.

Составы команд:

«Виктория»: Странек, Гейда, Емелька, Гавель, Тиджани, Копиц, Москера, Буча, Калвах, Влканова, Хоры.

Запасные: Перница, Пиларж, Климент, Тврдонь, Едличка, Чермак, Голик, Йирка, Бэсси, Н’Диайе.

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Мазрауи, Павар, Станишич, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Мане.

Запасные: Шупо-Мотинг, Шенк, Забитцер, Гравенберх, Ваннер, Тель.

На данный момент «Бавария» с тремя победами и девятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы C. «Виктория» без очков располагается на последней позиции.