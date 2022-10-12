Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM Нижний Новгород занимает 131-е место среди 248 крупных городов мира в рейтинге качества жизни, составленном аналитиками исследовательского сервиса «Numbeo».

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

По комфортабельности условий проживания столица Приволжья оказалась на одном уровне Сан-Франциско, Барселоной, Дублином и южноафриканским Дурбаном.

При этом авторы рейтинга признали Нижний Новгород мегаполисом с самым высоким индексом качества жизни в России.

Лидерами рейтинга названы стали столица Австралии — Канберра, голландская Гаага и австралийская Аделаида. Также в топ-10 смогли попасть Тронхейм, Эйндховен, Квебек, Роли, Брисбен, Перт и Сан-Антонио.

А наименее комфортными оказались столица Филиппин — Манила, нигерийский Лагос, столица Бангладеш — Дакка, столица Ирана — Тегеран, а также крупнейший город Шри-Ланки — Коломбо.